Homem é preso após ameaçar ex-mulher e filha em São José

Um homem foi preso pela Polícia Militar por violência doméstica na zona norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão aconteceu após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) irradiar a ocorrência de violência doméstica em um apartamento na Vila São Geraldo, zona norte de São José.