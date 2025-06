‘Tropa de elite’ do PCC tem ‘salário fixo’, moradia e carro

Trata-se da 'Sintonia dos 14', o departamento que responde diretamente à 'Sintonia Final', aquela que dá a palavra final e corresponde à cúpula da mais temida organização criminosa do país. É a elite do PCC.

Como uma multinacional que faz do crime seu negócio, o PCC (Primeiro Comando da Capital) possui uma equipe de 'executivos', subordinados só à 'diretoria' da facção, apenas ao degrau mais alto da hierarquia da bandidagem.

Os 'irmãos' convocados para a 'tropa de elite do crime possuem regalias, recebendo, por exemplo, uma remuneração fixa, moradia e veículo, além de ser poupado de determinadas obrigações inerentes aos membros do 'Partido', como o pagamento da mensalidade, o chamado 'caixote' ou 'cebola', ou as rifas e o 'progresso'.

"Essa Sintonia é composta por grupelho de elite da organização criminosa, formado por pouquíssimos integrantes com elevado poder decisório dentro da hierarquia marginal, ligado diretamente à cúpula da facção custodiada na P-2 de Presidente Venceslau", diz investigação feita pelo Ministério Público e encaminhada ao Poder Judiciário.