Garota de programa filma e ameaça expor cliente, mas acaba presa

Um encontro amoroso terminou com um homem ferido e uma garota de programa presa na última sexta-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O programa, no valor de R$ 150, aconteceu em Carmo do Paranaíba (MG), e foi registrado como extorsão, ameaça e desacato.