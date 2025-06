Ex-nora é presa por mandar matar a tiros casal de pastores

Uma mulher foi presa acusada de ser a mandante do assassinato dos ex-sogros, um casal de pastores. O crime aconteceu em 17 de junho, no Tocantins.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ex-nora, de 48 anos, teria encomendado o duplo assassinato por não aceitar o fim do relacionamento com o marido. Ela foi presa na última sexta-feira (27), em Santa Catarina, na cidade de Joinville. O autor dos disparos não foi preso até o momento.