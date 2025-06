Homem é preso pela PM por tráfico de drogas no Vale

Policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas na madrugada deste último domingo (29), em Jacareí. A prisão aconteceu no bairro Rio Cumprido. Equipes realizavam patrulhamento na região quando flagraram o suspeito com o entorpecente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foram apreendidos um tijolo de maconha, crack, pacotes com maconha e cocaína a granel, além de drogas já prontas para a venda, sendo mais de 600 eppendorfs contendo cocaína, 394 microtubos com maconha.