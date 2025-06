VÍDEO: Nuvem com formato de 'Jesus' comove milhares de fiéis

Um vídeo gravado nas Filipinas está comovendo as redes: uma nuvem supostamente na forma da figura que se atribui a Jesus Cristo surgiu sobre uma basílica em Naga City, durante uma celebração religiosa.

O fenômeno aconteceu pouco antes do Dia Nacional da Juventude e reuniu mais de 8 mil pessoas em oração. Para muitos, foi um sinal divino. Já os céticos atribuem à coincidência.