Após roubar cordão, ladrão mata professor a tiro durante assalto

O professor Manoel Ernani Barbosa, 49 anos, foi assassinado por um ladrão durante um assalto na tarde deste último sábado (28), em Belém (PA).

O criminoso, de acordo com as informações preliminares, se aproximou da vítima pelas costas e anunciou o assalto, exigindo que o professor entregasse um cordão.