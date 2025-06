Executivo milionário é morto por adolescente em festa na mansão

Milionário e pai de três filhos, um executivo foi morto por um adolescente de 15 anos durante uma festa em sua mansão. O caso aconteceu em Brisbane, na Austrália, na noite da última quinta-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Greg Josephson, 58 anos, era executivo da Universal Store, considerada uma das principais redes de roupas e acessórios do país.