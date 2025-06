Após briga por chinelo, homem é morto e enterrado no quintal

Um jovem matou um homem e enterrou o corpo no quintal após um desentendimento motivado por um par de chinelos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo da vítima, um homem de 49 anos, foi encontrado enterrado no quintal de uma casa, em Quirinópolis (GO), na madrugada da última sexta-feira (28), em uma cova rasa. O autor do crime, de 24 anos, foi preso.