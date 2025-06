Homem invade casa e mata ex-mulher a socos e pontapés

Um homem invadiu a cada e matou a ex-companheira com socos e pontapés na madrugada da última sexta-feira (27), no interior de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Cananéia, no litoral paulista, no mesmo dia em que Camila Gomes, de 43 anos, havia terminado o relacionamento amoroso de dois meses com Uanderson Gonçalves da Cruz, de 31 anos.