Filha é presa após mandar matar o próprio pai, afirma a polícia

Uma jovem foi presa acusada de ser a mandante do assassinato de seu próprio pai, o caminhoneiro Ayres Botrel, de 60 anos.

A filha, de 19 anos, confessou à Polícia Civil que articulou o crime, tendo como interesse ficar com os bens da vítima. Ela usou o carro da família para levar os atiradores até a casa do pai, no Cabo de Santo Agostinho (PE).