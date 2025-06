Professor mata o pai a facadas após surto: ‘Vou fazer picadinho’

Um homem acusado de matar o próprio pai foi capturado pelas forças de segurança.

Sahu Abel Heyn, 35 anos, é apontado como responsável pela morte do pai, Hugo Abel Heyn, 69 anos, assassinado com várias facαdas. O filho foi preso na tarde de sábado (28), em Campo Grande (MS).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acusado, que é professor de dança, estava foragido desde a data do crime, ocorrido da noite da última quinta-feira (26).