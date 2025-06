Espancada pelo filho, mãe suplica à PM que não prenda o jovem

Um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante depois de agredir a própria mãe, de 49 anos, com socos no rosto, na madrugada deste último sábado (28), na cidade de Ponta Porã (MS). Surpreendendo os policiais, no entanto, a mãe tentou impedir a prisão do filho agressor.

De acordo com o relato à polícia, a mãe contou que o filho sofre de problemas psiquiátricos e toma remédios controlados.