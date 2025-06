Namorada mata cabo da PM com tiro na cabeça na casa da sogra

Uma mulher foi presa após matar o namorado, que era cabo da Polícia Militar, com um tiro na cabeça, na madrugada da última sexta-feira (27).

Ela foi identificada como Auriene Paiva e mantinha um relacionamento com o cabo Silvio Cavalcante. O crime aconteceu durante uma discussão, em Parintins, no Amazonas.