ATENÇÃO: Defesa Civil emite alerta de chuva e vento forte no Vale

Alerta. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para chuva e ventos fortes em São Paulo, incluindo a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).

O alerta é válido para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.