Casal morre carbonizado após acidente entre duas carretas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Depois da batida, as carretas foram tomadas pelas chamas, consumindo as cabines e parte da carga. Além do casal, uma terceira pessoa morreu no acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil.