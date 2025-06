Após noitada com drogas, jovem é achado morto na casa da namorada

Após passar a noite usando drogas, ao lado de amigos, um adolescente de 16 anos foi achado morto na casa da namorada, na última quinta-feira (26), no município de Lagoa Santa (PR).

De acordo com a polícia, o jovem passou a noite com amigos, em sua casa, usando entorpecentes, e depois o grupo seguiu para a casa da namorada dele, onde dormiram. No caminho, o adolescente teria batido a cabeça. Ele também apresentou sinais de delírio e alucinação, por conta do consumo da droga.