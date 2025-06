PM prende dois homens após roubo de celular em São José

Policiais militares prenderam dois suspeitos de roubar o celular de um homem na zona leste de São José dos Campos.

A prisão aconteceu na madrugada deste sábado (28), às 0h24, durante patrulhamento na Avenida Anchieta. Os policiais abordaram um veículo Ford/Ecosport, cor preta, ocupado por dois homens.