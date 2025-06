ATENÇÃO: Defesa Civil alerta para ventos fortes em SJC e litoral

A Defesa Civil do Estado alerta para a possibilidade de ventos fortes entre domingo (29) e segunda-feira (30), em razão da aproximação de um novo sistema meteorológico. A condição climática deve atingir o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte, entre outras regiões de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Apesar das previsões indicarem acumulados baixos de chuva, o destaque fica por conta das fortes rajadas de vento, que podem provocar diversos transtornos, como destelhamentos, queda de árvores e postes, além de comprometer a infraestrutura urbana em algumas localidades", informou a Defesa Civil.