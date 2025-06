Namorada acompanhou em tempo real menino matar pais e irmão

Em tempo real, como se fosse um jogo, a namorada acompanhou o adolescente de 14 anos matar os pais e o irmão, de 3 anos, na madrugada do último sábado (21), em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro.

O garoto, contrariado porque não teve autorização dos pais para viajar para se encontrar com a sua namorada virtual, que mora em Mato Grosso, esperou a família dormir, pegou a arma do pai e matou as vítimas. Em depoimento à polícia, o adolescente afirmou que não se arrepende do triplo assassinato e destacou que "faria tudo de novo".