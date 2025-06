Homem e mulher ficam feridos após batida frontal em São José

Duas pessoas ficaram feridas após um choque frontal entre dois carros em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (27).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h35, na avenida Dom José do Couto, no bairro Campos de São José.