Idosa cai da maca, tem complicações e morre em hospital no Vale

Uma idosa de 87 anos morreu após permanecer internada por 31 dias na Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), em Caçapava. O caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil, após a filha relatar que a mãe caiu da maca durante a madrugada, enquanto era medicada, porque a grade de proteção não teria sido levantada. A queda teria provocado a fratura do fêmur e o agravamento do quadro clínico.

A vítima estava internada na Fusam desde 26 de maio para realizar uma cirurgia no dedo do pé esquerdo. Segundo o boletim de ocorrência, a queda ocorreu ainda na madrugada do mesmo dia. A idosa acabou fraturando o fêmur e, em razão disso, foi submetida a uma cirurgia emergencial.