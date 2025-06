Aluno tenta matar colega em escola do Vale e fere professor

Um adolescente tentou matar um colega com uma faca dentro de uma escola de Jacareí, feriu um professor e foi apreendido. O caso gerou pânico entre alunos e funcionários da Escola Estadual João Feliciano, no bairro Jardim Didinha, e aconteceu na noite de sexta-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente, de 15 anos, portava uma faca e tentou atacar uma aluna, com a mesma idade, após uma discussão dentro da escola. Durante a tentativa, o professor, de 49 anos, interveio para proteger a estudante e acabou sendo ferido levemente no braço.