Foi cobrar dívida, mas levou tiro na cabeça

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (26), após sair de sua cidade para cobrar uma dívida. Ele havia saído de Feira Grande, no interior de Alagoas, com destino ao município vizinho, onde foi atacado.

O crime aconteceu em Coité do Nóia, na região Agreste do estado. De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, ao chegarem ao local da ocorrência, os agentes encontraram um homem que acompanhava a vítima no momento do ataque.