Adeus à tela azul: Microsoft 'aposenta' ícone de erros do Windows

A Microsoft anunciou o fim de um dos elementos mais icônicos de seu sistema operacional: a tradicional "tela azul da morte", também conhecida como BSOD (Blue Screen of Death). A mudança foi confirmada nesta sexta-feira (27), com a chegada da atualização 24H2 do Windows 11.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A nova versão do sistema trará uma tela de erro completamente repaginada, agora com fundo preto e visual mais minimalista. De acordo com a empresa, a mudança busca alinhar o design da interface com a proposta moderna do Windows 11. A exibição técnica será reduzida e o aviso principal será direto: “O Windows será reiniciado em breve”.