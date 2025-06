Espancado pelos pais, bebê luta pela vida

O bebê de 1 ano e 9 meses, que foi violentamente agredido pelos próprios pais, está fora de risco, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (27). A criança permanece internada e passa por exames complementares, mas já se alimenta normalmente e está sob os cuidados da avó materna.

O caso aconteceu em Cuiabá, capital de Mato Grosso, na noite da última quinta-feira (26). A criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Morada do Ouro com hematomas visíveis no rosto e inchaço na cabeça, o que levantou suspeitas por parte da equipe médica.