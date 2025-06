Arraiá da Pamonha movimenta fim de semana em São José

São José dos Campos recebe até domingo (29) mais uma edição do Arraiá da Pamonha, evento gratuito que acontece no estacionamento do Shopping Jardim Oriente. Com expectativa de público de milhares de pessoas, a festa junina reúne o melhor da gastronomia típica, além de atrações culturais e ações solidárias.

O grande protagonista da festa será o milho, em suas mais diversas formas. O público poderá saborear pamonha tradicional, salgada, com queijo, com linguiça, Romeu e Julieta, com coco, morango, Nutella e outras. Também não faltarão outros pratos à base de milho como bolo, curau, espiga, pudim, broa, suco, batida, creme, cuscuz, pipoca, pastel, churros, brigadeiro, lanche com creme de milho, pão com linguiça e até chopp de pamonha.