Chegou em casa e encontrou o noivo morto

Marcelo Luiz de Oliveira Bastos, de 30 anos, foi encontrado sem vida dentro de uma residência na noite de quinta-feira (26). O caso está sendo apurado pelas autoridades locais.

O corpo foi localizado no Bairro São Bento, em Sidrolândia, a 68 quilômetros de Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas e, ao chegar ao imóvel na Rua General Malan, encontrou Marcelo já sem sinais vitais. A noiva da vítima relatou aos agentes que foi ela quem o encontrou.