'Lucinha tá morta'; corpo é encontrado após recado sinistro

O corpo de uma mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de casa, após uma mensagem misteriosa aparecer escrita no asfalto, em frente à residência onde ela vivia. A frase, em letras maiúsculas, dizia: “Lucinha tá morta”.

O caso ocorreu no bairro Barão do Amapá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). Vizinhos da vítima notaram o recado e acionaram a Polícia Militar. Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o corpo de Lúcia Nascimento de Carvalho, de 39 anos.