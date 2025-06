'Vou fazer picadinho'; filho mata o pai a facadas após surto

Hugo Abel Heyn, de 69 anos, foi morto a facadas pelo filho, Sahu Abel Heyn, de 35, durante a madrugada desta sexta-feira (27). A vítima foi atacada enquanto estava deitada, e não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu e está sendo procurado pela polícia.

O caso ocorreu no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 0h20. O filho, que sofre de esquizofrenia, teria tido um surto psicótico antes de esfaquear o pai no peito e nos braços. A mãe, que presenciou o ataque, relatou que o agressor apresentava sinais de irritação momentos antes do homicídio.