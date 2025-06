Jovem de 28 anos descobre que 'azia' era câncer terminal

Georgia Gardiner, de 28 anos, descobriu que está com uma forma rara e agressiva de câncer de estômago após meses convivendo com dores e desconfortos.

A jovem, que levava uma vida ativa e saudável, procurou ajuda médica diversas vezes, mas teve os sintomas atribuídos a refluxo e azia.