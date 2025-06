'Meu amor', disse pai antes de ser assassinado pelo filho

Em uma publicação nas redes sociais, feita em 2022, quando o garoto completou 11 anos, Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, escreveu palavras afetuosas exaltando as qualidades do filho.

O crime aconteceu em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Antônio foi morto a tiros dentro de casa, junto com a esposa, Inaila Teixeira, de 37 anos, e o filho caçula do casal, de apenas 3 anos. O autor dos disparos foi o filho mais velho, hoje com 13 anos.

Na mensagem de aniversário publicada há dois anos, o pai se referia ao filho como “amado, irmão cuidadoso e aluno exemplar”, chamando-o ainda de “companheirinho” e “amigão”. A tragédia, revelada dias após o crime, chocou moradores da região.

A investigação está sob responsabilidade da 143ª Delegacia de Polícia, que apura as circunstâncias e a motivação do triplo homicídio. O adolescente segue sob custódia.