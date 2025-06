Mulher deixa recado para a família e desaparece de casa

Camila Cunha dos Santos, de 31 anos, está desaparecida desde a manhã desta sexta-feira (27). Ela foi vista pela última vez ao sair de casa com a intenção de se encontrar com o ex-marido. Desde então, não deu mais notícias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mulher saiu do bairro Anair, em Cachoeirinha, com destino ao bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, ambos na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo familiares, antes de sair, Camila pediu que cuidassem de sua filha, o que aumentou a preocupação sobre seu paradeiro.