'Assassino' do Twitter, que matou 9 vítimas, é executado

O governo japonês executou nesta sexta-feira (28) Takahiro Shiraishi, condenado à morte por assassinar e esquartejar nove pessoas. O caso, que veio à tona em 2017, provocou grande comoção no país.

Os crimes ocorreram na cidade de Zama, nas proximidades de Tóquio. Shiraishi ficou conhecido como o “assassino do Twitter” por usar a plataforma para atrair jovens em situação de vulnerabilidade emocional, a maioria mulheres com idades entre 15 e 26 anos. Ele buscava vítimas que manifestavam desejos suicidas e se apresentava como alguém disposto a “ajudar”.