Matou a enteada de 10 anos após ser chamado de 'corno'

Um homem foi preso acusado de matar a enteada de apenas 10 anos com 16 facadas após ser chamado de “corno” pela criança. O crime, segundo a investigação, foi motivado por uma discussão entre os dois e aconteceu há duas semanas.

O caso foi registrado em Barueri, na Grande São Paulo. Conforme o depoimento de Diego Antônio Sanches Magalhães à polícia, ele foi até a casa onde a menina vivia com a mãe, perguntou por ela e, ao encontrá-la, recebeu o insulto. A frase teria desencadeado o ataque.