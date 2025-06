Família contesta versão da PM sobre morte de jovem no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A família, no entanto, nega que Kelvin estivesse armado ou envolvido em confronto. Em entrevista à TV Vanguarda, a irmã do jovem, Enila Emily Costa, afirmou que ele não estava pilotando uma moto, como apontado inicialmente, e que tentou fugir ao avistar a aproximação dos policiais. “Meu irmão não estava com arma. Ele saiu de casa e correu quando viu a polícia. Eles ficaram com medo e fugiram a pé”, relatou Enila.

Kelvin foi sepultado na manhã desta quinta-feira (26). Ele deixa uma filha de oito meses e planejava morar com a namorada nos próximos dias.

A comoção com o caso provocou reações violentas na cidade. Na noite de quarta-feira (25), dois ônibus do transporte coletivo foram incendiados na Rodovia Geraldo Scavone. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar informou que um homem foi preso por envolvimento nos ataques e que ele teria confessado ter participado da ação como forma de represália à morte de Kelvin.