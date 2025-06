VÍDEO:Menininha acorda e se depara com nova integrante da família

A pequena Maria Cecília teve um despertar especial nesta semana ao receber como presente uma cachorrinha da raça shih-tzu. Batizada de Gisele, a filhote de dois meses foi apresentada à menina ainda na cama, em um momento registrado pelos pais que viralizou nas redes sociais.

Nos vídeos compartilhados, é possível ver a conexão imediata entre a criança e o animal. "Ela já correu para abraçar a nova amiga", contou a mãe. As imagens mostram a cachorrinha lambendo o rosto da menina e se aconchegando em seus braços.