MP afirma que ex matou Mariana esganada em Taubaté

Segundo a Promotoria do Júri de Taubaté, o crime ocorreu entre os dias 8 e 10 de junho, na zona rural da cidade. De acordo com o MP, Luiz Felipe esganou Mariana enquanto os dois estavam sozinhos e, em seguida, enterrou o corpo com o objetivo de dificultar as investigações.

“O denunciado, aproveitando-se do fato de que se encontrava sozinho com a vítima, por meio de esganadura, provocou nela os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico, que foram a causa de sua morte. Não satisfeito, após a prática do crime, procedeu à ocultação do cadáver”, afirma o promotor na denúncia.

A Promotoria também destacou que Mariana havia solicitado medida protetiva contra o acusado, por conta de ameaças e perseguições após o término do relacionamento de 11 meses. Ela já havia registrado boletim de ocorrência por violência doméstica.

O corpo de Mariana foi encontrado no dia 10 de junho, enterrado em uma área de mata no Distrito Industrial do Una, próximo a uma propriedade rural de Luiz Felipe. A jovem estava desaparecida desde o dia 8, quando saiu com o ex-companheiro. A família registrou o desaparecimento no dia seguinte.