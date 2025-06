‘Grande mulher carinhosa’: família e amigos dão adeus a Iracema

Morreu na quinta-feira (26), aos 58 anos, a moradora da região Iracema Leme de Brito. A causa da morte não foi divulgada. Familiares e amigos lamentaram a morte de dona Iracema.

“Descanse em paz, tia Ira. Que Deus lhe receba de braços abertos. Dê um beijo na vó por nós”, disse Giovana Morais.