Direto aos braços de Deus: região lamenta morte de Murilo, 7 anos

A morte do menino Murilo Andrade Barbosa, de apenas 7 anos, comoveu a cidade de Lorena e repercutiu em toda a região. Ele faleceu na quinta-feira (26), de acordo com comunicado da Santa Casa de Lorena.

Murilo nasceu em 20 de dezembro de 2017, filho da médica Carolina Andrade, integrante do corpo clínico da Santa Casa. A causa do falecimento não foi divulgada. O garoto foi enterrado no Cemitério Municipal de Lorena.