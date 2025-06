‘Família e sociedade clamam por justiça’, diz advogado de Mariana

Inicialmente, ele chegou a confessar que havia matado e enterrado o corpo da ex-namorada. No entanto, após ser acompanhado por um advogado criminalista, ele mudou a versão em depoimento, admitindo apenas a ocultação do cadáver, crime com menor pena de prisão.

No entanto, explicou Fábio, laudo do IML (Instituto Médico Legal) aponta que Mariana foi estrangulada ao ser morta e depois enterrada. A análise contraria a tese da defesa de Luiz Felipe, que disse que ele teria encontrado Mariana já morta, pendurada em uma árvore, possivelmente com uma corda ou cadarço.

Ele alegou ter cortado o material e retirado o corpo dela, admitindo que enterrou o corpo com medo da represália dos parentes da ex-namorada.