Polícia Penal: concurso com 1.100 vagas e R$ 4,6 mil de salário

A Polícia Penal do Estado de São Paulo foi autorizada, em publicação no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (25), a realizar concurso público para a contratação de 1.100 policiais penais. A banca organizadora do certame será definida em breve.

A remuneração do Policial Penal é de R$ 4.695,60. Os policiais penais desempenham as funções de segurança interna e externa no sistema prisional, escolta de custodiados e atuam em grupos especializados como Inteligência, Canil e Intervenção Rápida.