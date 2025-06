Assecre abre inscrições para feira 'Tech Valley Summit' em SJC

Após mais de 20 anos de Feissecre, tradicional feira da Assecre (Associação dos Empresários do Vale do Paraíba) em São José dos Campos, o evento muda o formato com foco em inovação, seguindo as tendências do mercado.

As inscrições estão abertas para a nova feira “Tech Valley Summit”, que trará experimentações gratuitas para o público com robótica, trilhas de conteúdo e conexões de alto impacto. As inscrições gratuitas para o público estão abertas e as vagas são limitadas. A presença deve ser confirmada por meio de um site (clique aqui).