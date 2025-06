VÍDEO: Homem atira em personal dentro de academia depois de briga

Uma confusão iniciada por um desentendimento banal quase terminou em tragédia dentro de uma academia no município de Lages, em Santa Catarina (SC). Um aluno armado invadiu o local para atirar contra um personal trainer, mas acabou baleado por um policial penal que também treinava no espaço. O caso ocorreu na noite de terça-feira (23).

Segundo relatos de testemunhas que estavam na academia no momento da ocorrência, a briga teria começado por causa da disputa pelo uso de um aparelho. O agressor, já conhecido por comportamentos agressivos por suas passagens pela polícia, discutiu com outro cliente e chegou a agredir o rapaz. O personal interveio na tentativa de separar a confusão, imobilizando o homem e exigindo que ele deixasse o local.