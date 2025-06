Campanha para família de influencer morto por câncer dobra a meta

Após a morte do influenciador americano Tanner Martin, aos 30 anos, a campanha de arrecadação para custear a criação da filha recém-nascida dele superou os esperados US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão) e obteve até agora mais de US$ 610 mil (R$ 3,3 milhões).

Shay Wright, mulher de Tanner, disse em story no Instagram que a meta original foi alcançada quase imediatamente. Depois, uma segunda meta de US$ 400 mil dólares (R$ 2,1 milhões) foi atingida em 24 horas. Atualmente, a meta está em US$ 750 mil (R$ 4,1 milhões).