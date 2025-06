Grupo que atuou na RMVale é condenado por fraudes empresariais

A Justiça de Americana (SP) condenou integrantes de uma organização criminosa responsável por um sofisticado esquema de fraudes empresariais, com atuação no Vale do Paraíba e outras cidades. A organização foi revelada no âmbito da Operação Mimético, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em 2018.

Os trabalhos apuraram crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, duplicatas simuladas e formação de organização criminosa. As penas para os quatro principais envolvidos chegam a quase 80 anos de prisão, todas em regime inicial fechado.