Adeus, Chicão! São José Basketball de luto

Francisco Carlos Flora de Toledo, ou simplesmente ‘Chicão’, deixará saudades nos bastidores do São José Basketball. Nesta sexta-feira (27), aos 72 anos, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. No clube, ele atua como supervisor administrativo.

Chicão estava internado no hospital Pio 12, em São José dos Campos, onde tratava um câncer de estômago. No entanto, ele sempre trabalhou e sempre acompanhou o time do São José, até o final da última temporada, no meio do ano.