VÍDEO: Homem ateia fogo em vagão de metrô e causa pânico

Imagens divulgadas nessa semana pela promotoria de Seul, capital da Coreia do Sul, mostram o momento de pânico em que passageiros fogem desesperadamente enquanto um homem espalha um líquido inflamável e ateia fogo em um vagão do metrô. O caso ocorreu no dia 31 de maio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar da correria e do vagão estar lotado, o incêndio deixou seis pessoas feridas e, felizmente, não houve mortos. Quando as chamas se alastraram, a maioria dos passageiros já havia conseguido escapar.