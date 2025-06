Jovem de 21 anos é baleado no abdômen na região; polícia apura

Um jovem de 21 anos foi baleado no abdômen durante uma tentativa de homicídio em Caraguatatuba, no bairro Jardim Olaria, na manhã de quinta-feira (26). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o autor dos disparos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta de 10h30 na rua Pedro Januário Leite. A vítima, que trabalhava como auxiliar de mecânico, procurou abrigo em um mercado próximo após ser atingida. O jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Casa de Saúde Stella Maris.