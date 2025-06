Guará confirma 2ª morte por dengue e RMVale chega a 14 óbitos

Um homem de 65 anos é a segunda vítima da dengue em Guaratinguetá, morte confirmada pela prefeitura da cidade nesta sexta-feira (27). O paciente não tinha comorbidades e morava no bairro Parque das Alamedas.

Guaratinguetá tem 256 casos confirmados de dengue em 2025 e oito em investigação, além de um óbito suspeito.